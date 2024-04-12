После пересмотра воинских частей людей нашли: Генштаб сообщил подробности о ротации ВСУ

Несмотря на упорные бои, возможность таки нашли

Украинские защитники, с самого начала полномасштабного вторжения находящиеся на передовой, получили возможность отдыха. Ведь началась плановая ротация подразделений.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ. Также происходит усиление бригад, которые продолжают защищать Украину вдоль линии столкновения.

"Продолжается плановая ротация подразделений, которые с начала полномасштабного вторжения выполняли задачи в районах боевых действий. Несмотря на то, что российские оккупанты продолжают давить на многих направлениях, найдены возможности для поочередной отправки бригад на отдых", — говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, ротация и усиление бригад стала возможна, в частности, и после пересмотра численности определенных подразделений, не участвующих в боевых действиях. Тысячи военнослужащих, переместившихся с фронта, были направлены в боевые части.

"Этот процесс будет продолжаться и дальше", — заключают в Генеральном штабе.

Ранее "Телеграф" писал, что в конце февраля 110 отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжого Марка Безручко, оборонявшая Авдеевку от российских захватчиков, пошла на ротацию. Военнослужащие получили возможность отдохнуть впервые с начала полномасштабной войны.