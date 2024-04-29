"Не всі з них хочуть воювати": де в українській армії найбільша нестача людей

Невелика кількість людей, яка зараз поповнює ряди підрозділів, дозволяє не відкочуватися швидко назад, а закріплюватись та триматися

Найбільша нестача людей на фронті насамперед зараз у піхотних підрозділах. Зараз туди приходять люди з тилових підрозділів, проте далеко не всі хочуть воювати.

Про це сказав офіцер ЗСУ, колишній командир штурмової роти штурмового батальйону Михайло Онуфер в інтерв’ю Українській правді. За його словами, ця кількість людей дозволяє поки що не відкочуватися назад.

"Зараз головнокомандувач почав проводити аудит особового складу, і до бойових бригад, у піхоту почали приходити люди з тилових підрозділів. Їх небагато, але це хоча б якесь поповнення", — сказав Онуфер.

Він зазначив, що не всі з них хочуть воювати, оскільки хтось із них "просидів два роки у ППО, а хтось на Львівщині". При цьому до бойових бригад також взяли людей з ВСП (Військова служба правопорядку).

"Хоча ця служба взагалі не стосується... це спеціальне правоохоронне формування ЗСУ", — наголосив офіцер.

Онуфер додав, що хоч це і невелика кількість людей, але доки не почав діяти закон про мобілізацію, це дозволить не відкочуватися швидко назад, а закріплюватись і триматися.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов сказав, що найближчі місяці стануть тяжкими для нашої країни.