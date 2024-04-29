"Не все из них хотят воевать": где в украинской армии самая большая нехватка людей

Небольшое количество людей, которое сейчас пополняет ряды подразделений, позволяет не откатываться быстро назад, а закрепляться и держаться

Наибольшая нехватка людей на фронте прежде всего сейчас в пехотных подразделениях. Сейчас туда приходят люди из тыловых подразделений, однако далеко не все из них хотят воевать.

Об этом сказал офицер ВСУ, бывший командир штурмовой роты штурмового батальона Михаил Онуфер в интервью для Украинской правды. По его словам, это количество людей позволяет пока не откатываться назад.

"Сейчас главнокомандующий начал проводить аудит личного состава, и в боевые бригады, в пехоту начали приходить люди из тыловых подразделений. Их немного, но это хотя бы какое-нибудь пополнение". — сказал Онуфер.

Он отметил, что не все из них хотят воевать, поскольку кто-то из них "просидел два года в ПВО, а кто-то на Львовщине". При этом в боевые бригады также взяли людей из ВСП (Военная служба правопорядка).

"Хотя эта служба вообще не касается… это специальное правоохранительное формирование ВСУ", — подчеркнул офицер.

Онуфер добавил, что хотя это и небольшое количество людей, но пока не начал действовать закон о мобилизации, это позволит не откатываться быстро назад, а закрепляться и держаться.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов сказал, что ближайшие месяцы станут тяжелыми для нашей страны.