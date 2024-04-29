Війна — день 796: ситуація на фронті загострюється, окупанти наступають на ряді напрямків

Оперативно про головне за добу

Ситуація на полі бою продовжує загострюватися, а росіяни зосередили основні зусилля на кількох напрямках, створивши значну перевагу у силах та засобах. Зокрема йдеться про ділянку фронту на захід від Авдіївки та Мар’їнки. Проте успіхи мають і ЗСУ, які змогли встановити контроль над островом Нестрига, а також ліквідувати або поранити близько 450 тисяч російських окупантів. При цьому аналітики вважають, що українські військові зможуть усунути свої проблеми із постачанням у найближчі місяці та навіть провести обмежені контрнаступні дії.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 29 квітня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Telegram заблокував офіційні українські боти для коригування вогню.

Інформацію за 26 квітня дивіться за посиланням: Війна — день 793: евакуація в Києві та нове засідання "Рамштайну"

Про те, що відбувалося 27 квітня, читайте у матеріалі:Війна — день 794: росіяни масовано атакували Україну ракетами, допомога від США скоро надійде

З ситуацією в Україні за 28 квітня можна ознайомитись у матеріалі: Війна — день 795: росіяни продовжують просуватися на сході та атакують Україну дронами