Низкотехнологично, но эффективно: СМИ рассказали, как Россия пытается прикрываться от украинских дронов

Россия не может полагаться на РЭБ, а систем ПВО ей банально не хватает

Российские террористы, понимая, что Украина имеет значительное преимущество в тактике использования ударных беспилотников по важным объектам на территории РФ, приняли решение не делать ставку на высокие технологии защиты от БПЛА. Вместо этого террористы выбрали низкотехнологичные, зато достаточно эффективные решения для защиты от дронов.

Об этом пишет доцент кафедры системной инженерии Военной академии США Миттал Викрам в колонке для издания Forbes. Он отмечает, что соперничество между БПЛА и защитой от них в последнее время накалилось на фоне того, что Украина активизировала оборонную промышленность и получила беспилотники с расширенными возможностями.

"Россия несколько отошла от обычных систем борьбы с беспилотниками, выбрав достаточно упрощенные, нестандартные подходы для минимизации эффективности украинских беспилотников… В то время как украинские оборонные компании двигаются со скоростью развития технологий, российская оборонно-промышленная база движется медленнее, ограничена жесткой структурой закупок. Учитывая эти проблемы и быстрые темпы разработок украинских беспилотников, Россия решила применить несколько низкотехнологичных нетрадиционных методов противодействия украинским беспилотникам", – пишет Викрам.

По его словам, ранее Россия полагалась на свою радиоэлектронную борьбу и многочисленные системы противовоздушной обороны. Однако Украина научилась обходить влияние РЭБ, системы ПВО нужны на фронте, а огромную российскую территорию невозможно прикрыть огневыми мобильными группами, как это делают украинские военные. Поэтому российские компании начали производить старые, но достаточно эффективные антидроновые средства – сетки, решетки, металлические защитные конструкции и так далее.

"Эти крупные металлические сетки могут полностью ограждать здание и поддерживаться швартовными канатами, прикрепленными к металлическим столбам в земле. Поскольку в России не хватает средств противовоздушной обороны, способных защитить каждую потенциальную цель, и многие существующие системы оказались неэффективными против украинских беспилотников, эти сети Кроме того, несколько российских компаний предлагают сетки для борьбы с беспилотниками, которые продемонстрировали значительную эффективность в прекращении вторжений беспилотников. Действительно, беспилотникам трудно обнаружить эти сетки, из-за чего часто разбиваются после столкновения. Даже если дрону удастся обнаружить сетку, он все равно не сможет добиться намеченной цели", – резюмирует эксперт.

Напомним, 27 апреля возле российского Краснодара под утро прогремели мощные взрывы, там украинскими дронами были атакованы НПЗ и военный аэродром. Официально российские власти традиционно заявили, что все беспилотники якобы были сбиты, а на одном из мест ударов "горит трава".

Отметим, что с 2024 года украинские дроны повредили 18 российских НПЗ. Это сократило объем производства оккупантов почти на 14 процентов.

Ранее "Телеграф" писал, что Россия оправилась от ударов по НПЗ. Иностранные СМИ оценили, сколько мощностей уже возобновлено.