Не тільки Авдіївський напрямок: де інтенсивність боїв на фронті зросла (карта)

Ворог продовжує найбільше сил зосереджувати на трьох напрямках

Російські окупанти продовжують атакувати та тиснути на фронті. Найбільше своїх сил ворог зосереджує не тільки на Авдіївському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 115 бойових зіткнень.

Про це пише у щодобовому зведенні Генштаб за 30 квітня. Загалом, ворог завдав 5 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах.

Як і кілька днів назад, найактивніше ворог тисне на трьох напрямках: Авдіївському, Бахмутському та Лиманському.

На Авдіївському напрямку українські воїни відбили 24 атаки в районах населених пунктів Архангельське, Новокалинове, Очеретине, Сокіл, Соловйове, Семенівка, Орлівка та Нетайлове Донецької області. Там окупанти, за підтримки авіації, намагався витіснити підрозділи ЗСУ із займаних рубежів.

На Бахмутському напрямку нашими захисниками відбито 33 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Новий, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Роздолівка та Часів Яр Донецької області. Там ворог також, за підтримки авіації, намагався покращити своє тактичне положення.

На Лиманському напрямку відбито 13 атак, здійснених противником за підтримки авіації, в районах населених пунктів Твердохлібове, Невське та Серебрянського лісництва Луганської області; Терни, Торське та південніше Зарічного Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога, який 20 разів намагався прорвати оборону в районах населених пунктів Костянтинівка, Георгіївка та Урожайне Донецької області.

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 7 разів атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та Новодарівки Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, здійснив 3 безуспішні атаки на позиції наших військ.

Раніше "Телеграф" писав, що військові розповіли, чи чекати нового наступу з півночі України.