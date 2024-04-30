Не только Авдеевское направление: где интенсивность боев на фронте выросла (карта)

Враг продолжает больше сил сосредотачивать на трех направлениях

Российские оккупанты продолжают атаковать и давить на фронте. Больше своих сил враг сосредотачивает не только на Авдеевском направлении. За прошедшие сутки произошло 115 боевых столкновений.

Об этом пишет в ежесуточной сводке Генштаб за 30 апреля. Всего враг нанес 5 ракетных и 47 авиационных ударов, совершил 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам.

Как и несколько дней назад, наиболее активно враг давит на трех направлениях: Авдеевском, Бахмутском и Лиманском.

На Авдеевском направлении украинские воины отразили 24 атаки в районах населенных пунктов Архангельское, Новокалиново, Очеретино, Сокол, Соловьево, Семеновка, Орловка и Нетайлово Донецкой области. Там оккупанты, при поддержке авиации, пытались вытеснить подразделения ВСУ из занимаемых рубежей.

На Бахмутском направлении нашими защитниками отражены 33 атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Новый, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Раздолевка и Часов Яр Донецкой области. Там враг также при поддержке авиации пытался улучшить свое тактическое положение.

На Лиманском направлении отражены 13 атак, совершенных противником при поддержке авиации, в районах населенных пунктов Твердохлебово, Невское и Серебрянского лесничества Луганской области; Терны, Торское и южнее Заречного Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага, пытавшегося 20 раз прорвать оборону в районах населенных пунктов Константиновка, Георгиевка и Урожайное Донецкой области.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 7 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Новодаровки Запорожской области.

В Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, совершил 3 безуспешные атаки на позиции наших войск.

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