Россияне нащупали наше слабое место: эксперт объяснил, почему КАБы стали такой проблемой

РФ ведет наступление благодаря КАБам

Украинским военным сложно бороться с российскими корректированными авиабомбами (КАБами). Благодаря применению этого вооружения противнику удается продвигаться на фронте.

Об этом в интервью "Телеграфу" "РФ наступает благодаря КАБам, но выход есть: об "умных" дронах на фронте, атаках на рассвете и слабости ВСУ" рассказал специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке Сергей Бескрестнов с позывным Флеш. По его словам, в частности, противодействие КАБам с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) является сложной задачей.

"Чтобы мы не могли РЕБом подавлять КАБы, россияне устанавливают в них CRPA-антенну. Дело в том, что КАБ летает только на основе спутниковой навигации. Он не имеет никаких инерционных систем. Приемник сигналов спутниковой навигации российского КАБа защищен CRPА-антенной, которая помогает подавлять препятствия с земли", — отметил Бескрестнов.

Он подчеркнул, что ранее россияне использовали CRPА-антенны с четырьмя элементами. По словам Бескрестнова, это означало, что если по фронту поставить три-четыре источника помех, то можно помешать навигации КАБа.

"Когда россияне это поняли, то примерно с конца осени 2023 года перешли на восьмиэлементную антенну. Это значит: чтобы РЭБом подавить КАБ, нам нужно иметь семь источников препятствий на земле. И, конечно, для нас это очень проблематично, ведь эти источники препятствий должны стоять там, где летает КАБ, то есть на фронте. А никто не потянет дорогой комплекс РЭБ на "ноль", потому что его найдут и уничтожат. При этом нужно понимать, что КАБ, если мы на него влияем на РЭБ, все равно долетит. Просто он не попадет в цель, но все равно он куда-то прилетит и взорвется", — заявил он.

Бескрестнов отметил, что против новых КАБов, летающих на большие расстояния в наши тылы, еще можно позволить себе развернуть плотную систему РЭБ. В то же время он подчеркнул, что с КАБами по 500 и 1500 килограммов на основе УМПК, летающих на близкие расстояния до 7 километров от линии фронта, бороться сложно.

"Когда они открыли для себя КАБы, то фактически нащупали наше слабое место. Благодаря КАБам по сути ведется российское наступление. Они просто разносят наши укрепления, а затем спокойно туда заходят", — подчеркнул Бескрестнов.

Напомним, только за первую половину апреля российская авиация запустила по территории Украины более 1300 КАБов.