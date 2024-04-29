Росіяни намацали наше слабке місце: експерт пояснив, чому КАБи стали такою проблемою

РФ веде наступ завдяки КАБам

Українським військовим складно боротися з російськими коригованими авіабомбами (КАБами). Завдяки застосуванню цього озброєння противнику вдається просуватися на фронті.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" "РФ наступає завдяки КАБам, але вихід є: про "розумні" дрони на фронті, атаки на світанку та слабкість ЗСУ" розповів фахівець зі зв’язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій Бескрестнов із позивним Флеш. За його словами, зокрема, протидія КАБам за допомогою засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) є складним завданням.

"Щоб ми не могли РЕБом пригнічувати КАБи, росіяни встановлюють у них CRPA-антену. Справа в тому, що КАБ літає лише на основі супутникової навігації. Він не має жодних інерційних систем. Приймач сигналів супутникової навігації російського КАБу захищений CRPА-антеною, яка допомагає придушувати перешкоди із землі", — зазначив Бескрестнов.

Він підкреслив, що раніше росіяни використовували CRPА-антени із чотирма елементами. За словами Бескрестнова, це означало, що якщо по фронту поставити три-чотири джерела перешкод, то можна перешкодити навігації КАБа.

"Коли росіяни це зрозуміли, то приблизно з кінця осені 2023 року перейшли на восьмиелементну антену. Це означає: щоб РЕБ придушити КАБ, нам потрібно мати сім джерел перешкод на землі. І, звісно, для нас це дуже проблематично, адже ці джерела перешкод мають стояти там, де літає КАБ, тобто на фронті. А ніхто не потягне дорогий комплекс РЕБ на "нуль", бо його знайдуть та знищать. При цьому треба розуміти, що КАБ, якщо ми на нього впливаємо на РЕБ, все одно долетить і все одно впаде. Просто він не потрапить у ціль, але все одно він кудись прилетить і вибухне", — заявив він.

Бескрестнов зазначив, що проти нових КАБів, які літають на великі відстані в наші тили, ще можна дозволити собі розгорнути щільну систему РЕБ. Водночас він підкреслив, що з КАБами по 500 та 1500 кілограмів на основі УМПК, які літають на близькі відстані до 7 кілометрів від лінії фронту, з боротися складно.

"Коли вони відкрили для себе КАБи, то фактично намацали наше слабке місце. Завдяки КАБам, по суті, ведеться російський наступ. Вони просто розносять наші укріплення, а потім спокійно туди заходять", — наголосив Бескрестнов.

Нагадаємо, лише за першу половину квітня російська авіація запустила територією України понад 1300 КАБів.