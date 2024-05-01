F-16 будуть в Україні зовсім скоро? Речник ПС дав конкретну відповідь

Євлаш не назвав конкретної дати

Перші F-16 прибудуть в Україну вже після Великодня. Конкретної дати постачання американських винищувачів немає.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш. Коментар з цього приводу він дав журналістам в ефірі телемарафону.

"Звичайно, що ми не загадуємо оці всі терміни. Оскільки зрозуміло, що вже декілька разів змінювалася ця дата. Тому ми чекаємо. Наша задача вже працювати з тим, що нам дадуть. Ми не відповідаємо за постачання безпосередньо. Це вже питання до нашого військово-політичного керівництва. Коли вони зайдуть в Україну, ми обов’язково з вами поговоримо", — додав він.

Раніше Ілля Євлаш говорив, що винищувачі F-16, які Україна невдовзі отримає, зіштовхнуться з найважчим випробуванням за всю історію. Тому у Повітряних силах вже розповіли про комплекс заходів для їх захисту на аеродромах.

Нагадаємо, що наприкінці березня голова МЗС Дмитро Кулеба говорив, що ці літаки з'являться в країні у середині літа.

Раніше "Телеграф" розказав своїм читачам, що країна чекає на необхідні винищувачі F-16 від союзників і зараз є два сценарії строків поставки. Про обидва варіанти розповів військовий експерт Ігор Романенко. За його словами, бойові літаки прибудуть до України або на початку літа, або в поганому випадку наприкінці літа. Він додав, що першою партією буде поставлено лише перші шість винищувачів.