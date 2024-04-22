Коли Україна отримає F-16 з Данії: данський посол дав відповідь

В Данії сподіваються, що надходження винищувачів вплине на ситуацією з протидією російському терору проти українських міст

Україна отримає від Данії американські винищувачі F-16, як і було домовлено у рамках "винищувальної коаліції". Попередньо, саме данські винищувачі надійдуть в Україну вже влітку цього року.

Про це заявив посол Данії в Україні Оле Егберг Міккельсен в інтерв'ю каналу "Ми – Україна". Точної кількості літаків він не назвав, але підтвердив, що Данія точно виводить з експлуатації свої F-16, оскільки отримує від США винищувачі F-35.

"Літаки для України точно будуть. Це весь наш парк F-16, який зараз виводиться з експлуатації… Частина буде доставлена до Аргентини. Нема чого хвилюватись. F-16 будуть доставлені, як і обіцяли", – сказав він.

Окрім того, посол запевнив, що серед 24 літаків, які продали Аргентині, не було жодного борту, який призначався б для відправки в Україну. Як і обіцяла прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен у лютому 2024 року, літаки будуть доставлені, це відбудеться влітку. В Данії сподіваються, що надходження винищувачів вплине на ситуацією з протидією російському терору проти українських міст.

Питання передачі Україні літаків F-16 просувається згідно з планом. Попередньо відомо, що вони можуть з’явитися в українському небі влітку 2024 року.

Норвегія у межах "коаліції винищувачів" готується передати Україні 22 американські винищувачі F-16. Але є нюанс – тільки 12 з них перебувають у придатному до польотів стані.

Раніше "Телеграф" писав, що перші українські пілоти, які проходять навчання на винищувачах F-16, завершили один з його етапів. Інтенсивна підготовка проходила під керівництвом інструкторів ВПС Великої Британії. Наступний етап буде проходити у Франції.