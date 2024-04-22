Когда Украина получит F-16 из Дании: датский посол дал ответ

В Дании надеются, что поступление истребителей повлияет на ситуацию с противодействием российскому террору против украинских городов

Украина получит от Дании американские истребители F-16, как и было договорено в рамках "истребительной коалиции". Предварительно именно датские истребители поступят в Украину уже летом этого года.

Об этом заявил посол Дании в Украине Оле Эгберг Миккельсен в интервью каналу "Мы — Украина". Точного количества самолетов он не назвал, но подтвердил, что Дания точно выводит из эксплуатации свои F-16, поскольку получает от США истребители F-35.

"Самолеты для Украины точно будут. Это весь наш парк F-16, который сейчас выводится из эксплуатации… Часть будет доставлена в Аргентину. Нечего волноваться. F-16 будут доставлены, как и обещали", – сказал он.

Кроме того, посол заверил, что среди 24 самолетов, проданных Аргентине, не было ни одного борта, который предназначался бы для отправки в Украину. Как и обещала премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен в феврале 2024 года, самолеты будут доставлены, это произойдет летом. В Дании надеются, что поступление истребителей повлияет на ситуацию с противодействием российскому террору против украинских городов.

Вопрос передачи Украине самолетов F-16 продвигается по плану. Предварительно известно, что они могут появиться в украинском небе летом 2024 года.

Норвегия в рамках "коалиции истребителей" готовится передать Украине 22 американских истребителя F-16. Но есть нюанс – только 12 из них находятся в пригодном для полетов состоянии.

Ранее "Телеграф" писал, что первые украинские пилоты, проходящие обучение на истребителях F-16, завершили один из его этапов. Интенсивная подготовка проходила под руководством инструкторов ВВС Великобритании. Следующий этап будет проходить во Франции.