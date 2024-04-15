Украина получит непростые F-16: глава МИД Норвегии сделал заявление, от которого "запылает" в Кремле

Украинские пилоты еще продолжают обучение

Норвегия предоставит Украине истребители F-16. Они будут оснащены новейшим вооружением и смогут наносить удары в тылу противника.

Об этом заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде на совместном с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой брифинге в Киеве, передает Укринформ. По его словам, обучение украинских пилотов продолжается и могут быть и другие взносы в возможности Украины ударять глубоко в тыл противника.

"Я отношусь к тем странам Европы, которые считают, что Украине также нужно укрепить свою способность наносить удары в тылу противника, что является одной из причин, почему мы рады участвовать в программе истребителей F-16, где мы передадим норвежские F-16, обновленные и в хорошем состоянии, совместно с датчанами и нидерландцами", – сказал он.

Норвежский министр добавил, что F-16 является технологической платформой, которая зависит от того, какое вооружение будет установлено на самолет. По его мнению, эти самолеты будут лучшими обновленными моделями, даже если это старые модели.

F-16 для Украины

Вопрос передачи Украине самолетов F-16 продвигается по плану. Предварительно известно, что они могут появиться в украинском небе летом 2024 года.

Норвегия в рамках "коалиции истребителей" готовится передать Украине 22 американских истребителя F-16. Но есть нюанс – только 12 из них находятся в пригодном для полетов состоянии.

Известно, что кроме самолетов Украина также получит от Норвегии двигатели для них, вспомогательные материалы, авиатренажеры, запчасти и другое полезное оборудование. Однако есть опасения, что 10 неисправных самолетов могут быть разве что пущены на запчасти в случае необходимости. Норвегия планировала продать 12 самолетов американской компании Draken International, поэтому их успели отремонтировать.

Также ожидается, что в течение 2024 года из Дании в Украину будет отправлено еще 8 самолетов F-16, а в 2025 году – еще пять. По другим данным, страна поставит всего 19 самолетов.

Кроме того, Нидерланды могут передать Украине более 24 истребителей F-16, которые страна пообещала передать в рамках Коалиции истребителей. Еще неизвестное количество F-16 планирует передать Бельгия. Таким образом, общее количество переданных F-16 может составить 55 единиц.

Ранее "Телеграф" писал, что первые украинские пилоты, проходящие обучение на истребителях F-16, завершили один из его этапов. Интенсивная подготовка проходила под руководством инструкторов ВВС Великобритании. Следующий этап будет проходить во Франции.