F-16 будут в Украине совсем скоро? Спикер ПС дал конкретный ответ

Евлаш не назвал конкретной даты

Первые F-16 прибудут в Украину уже после Пасхи. Конкретной даты поставки американских истребителей нет.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш. Комментарий на этот счет он дал журналистам в эфире телемарафона.

"Конечно, что мы не загадываем эти все сроки. Поскольку понятно, что уже несколько раз менялась эта дата. Поэтому мы ждем. Наша задача уже работать с тем, что нам дадут. Мы не отвечаем за поставки напрямую. Это уже вопрос к нашему военно-политическому руководству. Когда они зайдут в Украину, мы обязательно поговорим с вами", — добавил он.

Раньше Илья Евлаш говорил, что истребители F-16, которые вскоре получит Украина, столкнутся с самым тяжелым испытанием за всю историю. Поэтому в Воздушных силах уже рассказали о комплексе мер по их защите на аэродромах.

Напомним, что в конце марта глава МИД Дмитрий Кулеба говорил, что эти самолеты появятся в стране в середине лета.

Ранее "Телеграф" рассказал своим читателям, что страна ждет необходимых истребителей F-16 от союзников и сейчас есть два сценария сроков поставки. Об обоих вариантах рассказал военный эксперт Игорь Романенко. По его словам, боевые самолеты прибудут в Украину либо в начале лета, либо в худшем случае в конце лета. Он добавил, что первой партией будут поставлены только первые шесть истребителей.