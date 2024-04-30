Не тільки Часів Яр: Дикий назвав місто, за яке буде важка битва (карта)

Не допустити просування російських військ до Часового Яру не вдалося

На Донбасі російські окупанти намагаються досягти успіхів, допоки Україна не здобула нову партію зброї від союзників. Попереду можлива важка битва за місто Покровськ, а також росіяни хотіли б захопити Часів Яр. Такий сценарій обернувся б великою проблемою для українських воїнів. Однак, як тільки на фронті почне працювати нова зброя, шансів на захоплення Часового Яру у них не залишиться.

Про це військовий та політичний аналітик, ветеран АТО Євген Дикий розповів в ефірі Radio NV. За його словами, вже досить очевидно, що як мінімум місто Покровськ із прифронтового зараз стане зоною бойових дій.

"Наскільки велика загроза саме окупації Покровська, поки не беруся говорити. Я думаю, що Покровськ триматимемо дуже завзято дуже запекло і там є підготовлені для цього укріплені рубежі. Але знову ж таки, підготовлені за останні пару місяців. Це не авдіївський промок, який тримався 10 років", — сказав Дикий.

Він додав, що все ж таки там є не голе поле, а є підготовлені рубежі, а тому битва за Покровськ може стати важкою для російських окупантів.

"Але що це вже буде саме Битва за Покровськ це, на жаль, боюся, факт, що відбувся. Тобто, до міста вони точно наблизяться і місто саме з прифронтового стане фронтовим. Це саме по собі вже дуже неприємно, якщо чесно. Це вже евакуація населення ще не найменшого населеного пункту", — поділився думкою аналітик.

Українській стороні це не загрожує стратегічно, однак у будь-якому разі такий результат подій – це серйозна проблема. А ось що загрожує стратегічно — це Часів Яр. За словами Дикого, цей другий напрямок, на якому росіяни зараз будуть дуже сильно тиснути.

"Вони (окупанти, — Ред.) не те щоб узяли паузу в штурмах, але вони штурми поки що, скажімо так, не посилюють. Але натомість вони просто буквально рівняють все, що залишилося від Часового Яру авіабомбами. Тобто йде просто вбивання у землю всього, що там є. І це явно підготовка до наступної хвилі штурмів», — зауважив Дикий.

Він зазначив, що, на жаль, не допустити просування російських військ до Часового Яру не вдалося. Проте, коли вони вже зайшли на східні околиці міста, там уже у ближніх боях у забудові їх удалося зупинити. Там загарбники застрягли й перебувають понад тиждень без найменшого просування.

"Але вони зараз авіацією явно готують ґрунт до наступної хвилі. Їм було б дуже важливо зайняти Часів Яр, до того, як доїде американська допомога. Тобто коли у нас припиниться дефіцит боєприпасів", — пояснив співрозмовник.

Там панівні висоти, а тому якби росіяни там закріпилися, для нас це було б великою проблемою, бо відразу під ударом опиняються Костянтинівка, Краматорськ, Слов’янськ і Дружківка.

Ці чотири міста у разі втрати Часового Яру буквально одразу стануть зоною активних бойових дій. Це своєю чергою створює серйозну загрозу їхньої окупації.

"Росіяни поки намагатимуться кинути туди дуже серйозні підкріплення ось розуміють що часу у них мало. Коли вже повноцінно запрацює наша арта, тоді я думаю що все ж таки шансів на Часів Яр у них не залишиться", — говорить Дикий.

Також аналітик розповів, що на поставдіївському напрямку окупанти просто розвивають успіх і, найімовірніше, робитимуть це ще найближчими днями.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент України Володимир Зеленський підтвердив, що перед російськими окупантами поставили завдання захопити Часів Яр до 9 травня.