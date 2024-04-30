Не только Часов Яр: Дикий назвал город, за который будет тяжелая битва (карта)

Не допустить продвижения российских войск к Часовому Яру не удалось

На Донбассе российские оккупанты пытаются достичь успехов, пока Украина не получила новую партию оружия от союзников. Впереди вероятна тяжелая битва за город Покровск, а также россияне хотели бы захватить Часов Яр. Такой сценарий обернулся бы большой проблемой для украинских воинов. Однако как только на фронте начнет работать новое оружие, шансов на захват Часового Яра у них не останется.

Об этом военный и политический аналитик, ветеран АТО Евгений Дикий рассказал в эфире Radio NV. По его словам, уже достаточно очевидно, что как минимум город Покровск из прифронтового сейчас станет зоной боевых действий.

"Насколько велика угроза именно оккупации Покровска, пока не берусь говорить. Я думаю что Покровск будем держать очень упорно очень ожесточенно и там есть подготовленные для этого укрепленные рубежи. Но опять же, подготовлены за последние пару месяцев. Это не авдеевская промка, которая держалась 10 лет", — сказал Дикий.

Он добавил, что все же там есть не голое поле, а есть подготовленные рубежи, а потому битва за Покровск может стать тяжелой для российских оккупантов.

"Но что это уже будет именно Битва за Покровск это, к сожалению, боюсь, свершившийся факт. То есть, к городу они точно приблизятся и город именно с прифронтового станет фронтовым. Это само по себе уж очень неприятно, если честно. Это уже эвакуация населения еще не самого маленького населенного пункта", — поделился мнением аналитик.

Украинской стороне это не угрожает стратегически, однако в любой случае такой исход событий это серьезная проблема. А вот что угрожает стратегически — это Часов Яр. По словам Дикого, это второе направление на котором россияне сейчас будут очень сильно давить.

"Они (оккупанты, — Ред.) ​​не то чтобы взяли паузу в штурмах, но они штурмы пока, скажем так, не усиливают. Но вместо этого они просто буквально ровняют все что осталось от Часового Яра авиабомбами. То есть идет просто вбивание в землю всего что там есть. И это явно подготовка к следующей волне штурмов", — подметил Дикий.

Он отметил, что, к сожалению, не допустить продвижения российских войск к Часовому Яру не получилось. Однако, когда они уже зашли на восточные окраины города, там уже в ближних боях в застройке их удалось остановить. Там захватчики застряли и находятся больше неделе без малейшего продвижения.

"Но они сейчас авиацией явно готовят почву до следующей волны. Им было бы очень важно занять Часов Яр, до того как доедет американская помощь. То есть, когда у нас прекратится дефицит боеприпасов", — объяснил собеседник.

В том месте господствующие высоты, а потому если бы россияне там закрепились, для нас бы это было большой проблемой, так как сразу под ударом оказываются Константиновка, Краматорск, Славянск и Дружковка.

Эти четыре города в случае потери Часового Яра буквально сразу станут зоной активных боевых действий. Это в свою очередь создает серьезную угрозу их оккупации.

"Россияне пока будут пытаться бросить туда очень серьезные подкрепления вот понимают что времени у них мало. Когда уже полноценно заработает наша арта, тогда я думаю что все же шансов на Часов Яр у них не останется", — говорит Дикий.

Также аналитик рассказал, что на поставдеевском направлении оккупанты просто развивают успех и, вероятнее всего, будут делать это еще в ближайшие дни.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что перед российскими оккупантами поставили задачу захватить Часов Яр до 9 мая.