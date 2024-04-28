Оборона Часов Яра: стало известно, почему россияне так вцепились в этот город

Российские террористы стремятся захватить Часов Яр в Донецкой области любой ценой. Этот город, расположенный менее чем в 10 километрах от разрушенного Бахмута, имеет для них очень большое значение.

Об этом пишет британский телеканал Sky News. Отмечается, что российские террористы, которые после падения Авдеевки медленно продвигаются вперед, создали группировку более 20 тысяч голов, ведущую наступление на сам город.

Россияне имеют преимущество в численности личного состава и в количестве вооружения. Однако Украина может достаточно уверенно защищать Часов Яр, потому что он расположен на высотах. Часов Яр – самая высокая точка в этом районе, к тому же, на востоке город разделен каналом "Северский Донец – Донбасс".

Вооруженные Силы Украины превращали Часов Яр в опорный пункт и укрепленный район еще со времен 2014 года. В городе размещались военный госпиталь и штаб Операции объединенных сил. С началом полномасштабного вторжения РФ Украина превратила город в центр перегруппировки и базу огневой поддержки, а также в укрепленный район.

"Существует еще одна причина, почему Россия нацелилась на город. Захват Часов Яра открыл бы путь к более широкому наступлению России в Донецкой области, которая сейчас на 50% находится под российским контролем. Россия уже достигла окраин Часов Яра, и украинские официальные лица предупредили, что Москва хочет захватить город к российскому военному празднику 9 мая", – напомнило издание.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что россияне могут усилить атаки на фронте. В ISW объяснили, при чем здесь помощь от США. Также мы писали о том, удастся ли российским оккупантам захватить Часов Яр до 9 мая и какие последствия это будет иметь для Украины. Эксперты объяснили, в чем важность населенного пункта для ВСУ.