Оборона Часів Яру: стало відомо, чому росіяни так вчепилися у це місто

Російські терористи прагнуть захопити Часів Яр у Донецькій області за будь-яку ціну. Це місто, яке розташоване менше ніж за 10 кілометрів від зруйнованого Бахмута, має для них дуже велике значення.

Про це пише британський телеканал Sky News. Зазначається, що російські терористи, які після падіння Авдіївки повільно просуваються вперед, створили угруповання у понад 20 тисяч голів, що веде наступ на саме місто.

Росіяни мають перевагу у чисельності особового складу та у кількості озброєння. Однак Україна може доволі впевнено захищати Часів Яр, тому що він розташований на висотах. Часів Яр – найвища точка в цьому районі, до того ж, на сході місто розділене каналом "Сіверський Донець – Донбас".

Збройні Сили України перетворювали Часів Яр на опорний пункт та укріплений район ще з часів 2014 року. В місті розташовувалися військовий шпиталь та штаб Операції об'єднаних сил. З початком повномасштабного вторгнення РФ Україна перетворила місто на центр перегрупування та базу вогневої підтримки, а також – на укріплений район.

"Існує ще одна причина, чому Росія націлилася на місто. Захоплення Часового Яру відкрило б шлях до більш широкого наступу Росії в Донецькій області, яка наразі на 50% перебуває під російським контролем. Росія вже досягла околиць Часів Яру, і українські офіційні особи попередили, що Москва хоче захопити місто до російського військового свята 9 травня", – нагадало видання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що росіяни можуть посилити атаки на фронті. В ISW пояснили, до чого тут допомога від США. Також ми писали про те, чи вдасться російським окупантам захопити Часів Яр до 9 травня і які наслідки це матиме для України. Експерти пояснили, в чому полягає важливість населеного пункту для ЗСУ.