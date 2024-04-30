"Не вистачає солдатів, щоб зупинити Путіна": у Німеччині озвучили сумну для України цифру

Німецькі експерти також критично оцінюють мобілізацію в Україні

Попри загальну мобілізацію лише 15% українських військовозобов’язаних реально воюють. Людей на фронті не вистачає.

Про це пише газета Bild у статті під назвою "Україні не вистачає солдатів, щоб зупинити Путіна". Її журналісти наводять за приклад слова офіцера 3-ї окремої бригади Дмитра Кухарчука, який заявив, що якщо раніше найбільшою проблемою Сил оборони був брак снарядів, то зараз це нестача людей.

Також наводяться слова українського морського піхотинця з позивним "Х", який вважає, що "після того, як президент так довго відкладав мобілізацію", Захід тепер "постачає зброю та техніку, але ніхто не навчений ними користуватися".

Німецькі експерти також критично оцінюють мобілізацію в Україні, яка, на їхню думку, йде нібито надто повільно, надто обмежено та вибірково.

Експерт ЄС з оборони Родеріх Кізеветтер заявив BILD: "Крім повільної та недостатньої військової, фінансової та політичної підтримки з боку Заходу, великою дилемою України є справедлива мобілізація. Одним із головних завдань Зеленського є створення мобілізаційної стратегії та моделі, яка призведе до більшої справедливості, передбачуваності та підтримки високої бойової цінності. Такої системи поки що не існує в Україні".

При цьому Родеріх Кізеветтер вважається одним із найбільших прихильників України в Бундестазі.

Колишній чиновник Міноборони Німеччини, а нині військовий експерт Ніко Ланґе заявляє, що українське керівництво "витратило багато часу на тактичні обговорення" і закликає Зеленського проявити "лідерство".

"Хоч би якою була почесна українська ідея не призивати молодих людей, фізичне навантаження високе, спорядження та боєприпаси дуже важкі, молоді солдати впораються з цим краще, ніж багато сорокап’ятирічних, яких ви зараз зустрічаєте на фронті", — сказав він.

Нагадаємо, раніше боєць Третьої окремої штурмової бригади в інтерв’ю Вікторії Кушнір у рамках проекту Телеграфу "Лінія фронту" заявив, що мобілізація має бути жорсткішою.