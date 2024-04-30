Немецкие эксперты также критически оценивают мобилизацию в Украине

Несмотря на всеобщую мобилизацию только 15% украинских военнообязанных реально воюют. Людей на фронте не хватает.

Об этом пишет немецкая газета Bild в статье под названием "Украине не хватает солдат, чтобы остановить Путина". Её журналисты приводят в пример слова офицера 3-ей отдельной бригады Дмитрия Кухарчука, который заявил, что если раньше самой большой проблемой Сил обороны была нехватка снарядов, то сейчас это нехватка людей.

Также приводятся слова украинского морского пехотинца с позывным "Х", которы считает, что "после того, как президент так долго откладывал мобилизацию", Запад теперь "поставляет оружие и технику, но никто не обучен ими пользоваться".

Немецкие эксперты также критически оценивают мобилизацию в Украине, которая, по их мнению, идет якобы слишком медленно, слишком ограничено и избирательно.

Эксперт ЕС по обороне Родерих Кизеветтер заявил BILD: "Помимо медленной и недостаточной военной, финансовой и политической поддержки со стороны Запада, большой дилеммой Украины является справедливая мобилизация. Одной из главных задач Зеленского является создание мобилизационной стратегии и модели, которая приведет к большей справедливости, предсказуемости и поддержанию высокой боевой ценности. Такой системы пока не существует в Украине".

При этом Родерих Кизеветтер считается одним из крупнейших сторонников Украины в Бундестаге.

Бывший чиновник Минобороны Германии, а ныне военный эксперт Нико Ланге заявляет, что украинское руководство "потратило много времени на тактические обсуждения" и призывает Зеленского проявить "лидерство".

"Как бы ни была почетна украинская идея не призывать молодых людей, физическая нагрузка высока, снаряжение и боеприпасы очень тяжелые, молодые солдаты справятся с этим лучше, чем многие сорокапятилетние, которых вы сейчас встречаете на фронте", — сказал он.

Напомним, ранее боец Третьей отдельной штурмовой бригады в интервью Виктории Кушнир в рамках проекта Телеграфа "Линия фронта" заявил, что мобилизация должна быть жестче.