Война — день 798: россияне копят силы для атаки на трех направлениях и обстреливают Одессу

Оперативно о главном за сутки

Россияне продолжают подтягивать силы, чтобы начать свое новое масштабное наступление, и усиливает давление на трех направлениях — Авдеевском, Бахмутском и Лиманском. Одной из приоритетных целей для россиян является Часов Яр, но также вполне вероятно, что бои вскоре начнутся и за Покровск. Впрочем, появление нового вооружения на поле боя может позволить предотвратить этот сценарий. Однако после выделения помощи США у ВСУ начинает появляться новая проблема — нехватка людей.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 1 мая, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

1:00 Конгрессмен США от Республиканской партии Джо Вилсон призвал передать Украине больше кассетных бомб. Он указал на то, что у США есть излишки, которые планируют уничтожить, однако вместо этого законодатель предложил передать их ВСУ

00:00 В Одессе прозвучали несколько взрывов. Мониторинговые группы сообщают о ракетах с Крыма

С ситуацией в Украине за 28 апреля можно ознакомиться в материале: Война — день 795: россияне продолжают продвигаться на востоке и атакуют Украину дронами

Информацию за 29 апреля смотрите по ссылке: Война — день 796: ситуация на фронте обостряется, оккупанты наступают на ряде направлений

О том, что происходило 30 апреля, читайте в материале: Война — день 797: россияне давят на фронте и бьют по городам запрещенным оружием