В Україні ологошували масштабну повітряна тривога: всі подробиці (оновлено)

До відбою тривоги громадянам радили перебувати в укриттях

В Україні оголошували масштабну повітряну тривогу. Була загроза застосування авіаційних засобів ураження.

Про оголошення тривоги пресслужба Повітряних сил Збройних сил України повідомила о 15:10. Там зазначили, що було зафіксовано активність ворожої тактичної авіації, зокрема надзвукового винищувача-перехоплювача дальньої дії МіГ-31К. Вже о 15:35 було оголошено про відбій.

Водночас про можливе за стосування ворогом балістичного озброєння офіційні джерела не повідомляли. Також така інформація відсутня і в оперативних пабліках.

Карта тривог станом на 15:50

Для довідки: МіГ-31 може бути носієм гіперзвукових ракет "Кинджал", які малопомітні для української протиповітряної оборони, в чому полягає їхня основна небезпека. Тому коли росіяни підіймають їх у повітря, тривогу оголошують по всій Україні й вона може бути досить тривалою, оскільки вони дозаправляють МіГ у повітрі. Докладніше про те, чим відома хвалена російська ракета "Кинджал" ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфа" під назвою "Незбивна" гіперзвукова ракета "Кинджал": чому про неї багато говорять і що вона може".

Нагадаємо, близько 14:00 у п’ятницю, 3 травня, росіяни атакували Харків. Під удар потрапив приватний сектор та трамвай із пасажирами у Холодногірському районі.