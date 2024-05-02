Оце так результат: названо кількість росіян, знищених ударом по полігону на Луганщині (фото, відео)

Офіційно про удар по полігону не повідомлялося

Під час удару по російському військовому полігону в окупованій частині Луганської області, могли загинути понад 100 російських солдатів. Удар був завданий ракетами ATACMS із касетною боєголовкою.

Відео, на якому біло зафіксовано момент обстрілу, опублікував 1 травня в соцмережі Х волонтер JB Schneider з GeoConfirmed, пише Newsweek. Зазначалося, що це сталося біля села Кубань в Луганській області.

Своєю чергою спільнота OSINTtechnical заявила, що ролик показує, як українські сили завдають удару по російському полігону трьома тактичними балістичними ракетами M39 ATACMS, які постачають США. Там зазначили, що принаймні одна ракета ATACMS безпосередньо вразили групу з понад 100 російських солдатів, засипавши їх сотнями бомб M74 APAM.

Інститут вивчення війни (ISW) також прокоментував кадри у своєму останньому аналізі війни в Україні в середу. Там підкреслили, що відео свідчить про те, що українські війська завдали удару по російському полігону на південний захід від Можняківки, ймовірно, чотирма ATACMS. Також повідомляється, що в результаті було вбито 116 російських військовослужбовців.

Як повідомляв "Телеграф", представник Пентагону Гаррон Гарн заявив, що Сполучені Штати ще в березні таємно відправили в Україну ATACMS великої дальності. Дальнобійні ракети розміщувалися в пакеті на $300 млн військової допомоги Україні, який Байден схвалив 12 березня. Вони були доставлені до України на початку квітня.

Нові ATACMS, надані Україні, можуть тримати під ударом будь-які російські об’єкти на тимчасово окупованих росіянами українських теренах. За даними західних ЗМІ, у квітні ЗСУ отримали від США понад сотню ATACMS великої дальності.