Вот так результат: названо количество россиян, уничтоженных ударом по полигону в Луганской области (фото, видео)

Официально об ударе по полигону не сообщалось

Во время удара по российскому военному полигону в оккупированной части Луганской области могли погибнуть более 100 российских солдат. Удар был нанесен ракетами ATACMS с кассетной боеголовкой.

Видео, на котором был зафиксирован момент обстрела, опубликовал 1 мая в соцсети Х волонтер JB Schneider из GeoConfirmed, пишет Newsweek. Отмечалось, что это произошло возле села Кубань Луганской области.

В свою очередь сообщество OSINTtechnical заявило, что ролик показывает, как украинские силы наносят удар по российскому полигону тремя тактическими баллистическими ракетами M39 ATACMS, поставляемыми США. Там отметили, что по крайней мере одна ракета ATACMS поразила группу из более чем 100 российских солдат, засыпав их сотнями бомб M74 APAM.

Институт изучения войны (ISW) также прокомментировал кадры в своем последнем анализе войны в Украине в среду. Там подчеркнули, что видео свидетельствует о том, что украинские войска нанесли удар по российскому полигону юго-западнее Можняковки, вероятно, четырьмя ATACMS. Также сообщается, что в результате были убиты 116 российских военнослужащих.

Как сообщал "Телеграф", представитель Пентагона Гаррон Гарн заявил, что Соединенные Штаты еще в марте тайно отправили в Украину ATACMS большой дальности. Дальнобойные ракеты размещались в пакете на $300 млн военной помощи Украине, который Байден одобрил 12 марта. Они были доставлены в Украину в начале апреля.

Новые ATACMS, предоставленные Украине, могут держать под ударом любые российские объекты на временно оккупированных россиянами украинских территориях. По данным западных СМИ, в апреле ВСУ получили от США более сотни ATACMS большой дальности.