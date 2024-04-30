Еще не вечер? В Пентагоне ответили, ждать ли Украине еще больше ракет ATACMS

США решительны в своей поддержке Украины

Одной партией ракет ATACMS, которую получили ВСУ, судя по всему, помощь США не ограничится. Америка будет помогать Украине столько, сколько сможет.

Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин. Заявление прозвучало в ответ на вопрос о том, какие меры будут приняты для поддержки ВСУ и продолжатся ли поставки ракет ATACMS.

"США предоставят Киеву столько возможностей, сколько смогут", — отметил Остин.

Напомним, что после согласования помощи Украина получила версию ракет ATACMS, которая бьет на 300 километров.

Ранее мы писали о том, что эксперты Института изучения войны (ISW) считают, что предоставленные Украине Штатами ATACMS могут ослабить российскую логистику, угрожать ударами по аэродромам и составам РФ. Однако для Украины они будут иметь оперативное значение при усилении этих ударов наземными операциями Сил обороны.