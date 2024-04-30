Ще не вечір? У Пентагоні відповіли, чи чекати Україні ще більше ракет ATACMS

США рішучі у своїй підтримці України

Однією партією ракет ATACMS, яку отримали ЗСУ, судячи з усього, допомога США не обмежиться. Америка допомагатиме Україні стільки, скільки зможе.

Про це заявив голова Пентагону Ллойд Остін. Заява прозвучала у відповідь на питання про те, які заходи будуть вжиті для підтримки ЗСУ і чи продовжаться постачання ракет ATACMS.

"США нададуть Києву стільки можливостей, скільки зможуть", — зазначив Остін.

Нагадаємо, що після узгодження допомоги Україна отримала версію ракет ATACMS, яка б’є на 300 кілометрів.

Раніше ми писали про те, що експерти Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що надані Україні Штатами ATACMS можуть послабити російську логістику, загрожувати ударами по аеродромах та складах РФ. Однак для України вони матимуть оперативне значення під час посилення цих ударів наземними операціями Сил оборони.