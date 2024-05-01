ATACMS прилетели на учебный полигон россиян на Луганщине: эффектное видео появилось в сети

Кадры впечатляют

В сети появилось видео удара ATACMS с кассетной боеголовкой по расположению российских военнослужащих на оккупированной Луганщине. Прилет произошел по очередному учебному полигону оккупантов.

"Кажется Украина произвела очередной удар ATACMS под Кубанью, Луганск. Начало действия в 03:50. Неудачная попытка и 3 попадания за минуту", — подписал видео волонтер JB Schneider из GeoConfirmed, который и опубликовал его в соцсети Х.

На 0:40 секунде видео можно увидеть, что на месте, куда вскоре прилетит ATACMS, собираются российские оккупанты. Начало атаки — на 3:50.

Как сообщал "Телеграф", представитель Пентагона Гаррон Гарн заявил, что Соединенные Штаты еще в марте тайно отправили в Украину ATACMS большой дальности. Дальнобойные ракеты размещались в пакете на $300 млн военной помощи Украине, который Байден одобрил 12 марта. Они были доставлены в Украину в начале апреля.

Новые ATACMS, предоставленные Украине, могут держать под ударом любые российские объекты на временно оккупированных россиянами украинских территориях. По данным западных СМИ, в апреле ВСУ получили от США более сотни ATACMS большой дальности.