ATACMS прилетіли на навчальний полігон росіян на Луганщині: ефектне відео з’явилося у мережі

Кадри вражають

У мережі з’явилося відео удару ATACMS із касетною боєголовкою по розташуванню російських військовослужбовців на окупованій Луганщині. Приліт стався по черговому навчальному полігону окупантів.

"Здається, Україна зробила черговий удар ATACMS під Кубанню, Луганськ. Початок дії о 03:50. Невдала спроба і 3 влучення за хвилину", — підписав відео волонтер JB Schneider з GeoConfirmed, який і опублікував його в соцмережі Х.

На 0:40 секунді можна побачити, що на місці, куди незабаром прилетить ATACMS, збираються російські окупанти. Початок атаки – на 3:50.

Як повідомляв "Телеграф", представник Пентагону Гаррон Гарн заявив, що Сполучені Штати ще в березні таємно відправили в Україну ATACMS великої дальності. Дальнобійні ракети розміщувалися в пакеті на $300 млн військової допомоги Україні, який Байден схвалив 12 березня. Вони були доставлені до України на початку квітня.

Нові ATACMS, надані Україні, можуть тримати під ударом будь-які російські об’єкти на тимчасово окупованих росіянами українських теренах. За даними західних ЗМІ, у квітні ЗСУ отримали від США понад сотню ATACMS великої дальності.