Половина енергосистеми України пошкоджена російськими ударами: Кулеба пояснив, як вдається триматися

Не дивлячись на це ми керуємо країною і ведемо військові дії

Половина енергетичної інфраструктури України пошкоджена внаслідок російських обстрілів. І якби аналогічна ситуація в енергетичному секторі склалася б в іншій країні, все могло б бути ще гірше.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Foreign Policy. Він каже, що російські балістичні ракети — справжнє лихо цієї війни.

"Останнім часом вони використовувалися в основному для руйнування нашої енергетичної системи. Я насмілюся сказати, що якби інша країна постраждала від такого масштабу енергетичних руйнувань, то вона мала б набагато, набагато гірший вигляд, ніж Україна. Ми тримаємося, тому що багато чому навчилися. Ми стійкі, ми знаємо, що таке ставки. Але, щоб дати зрозуміти вашим глядачам, половина нашої енергетичної системи пошкоджена, а ми все ще маємо керувати країною, вести військові дії та збирати підтримку всього світу", — сказав Кулеба.

Додамо, країна-агресор з березня 2024 року почала атакувати найбільші та найпотужніші об'єкти енергетики України. Через це енергосистема зазнала втрат.

ДніпроГЕС втратила обидві електростанції. Гребля витримала, а обладнання було зруйновано, відновлення ДніпроГЕС може зайняти роки.

У Харкові зруйнована ТЕЦ-5, відновити її — все одно що будувати нову. Це теж завдання на кілька років. Зміївська ТЕС зруйнована, вона також розташована в Харківській області.

Пошкоджено всі енергоблоки Бурштинської і Ладижинської ТЕС. Також під час атаки 11 квітня росіяни знищили Трипільську ТЕС у Київській області, яка забезпечувала понад 50% обсягу електроенергії центру України.