Половина энергосистемы Украины повреждена российскими ударами: Кулеба объяснил, как удается держаться

Несмотря на это, мы руководим страной и ведем военные действия

Половина энергетической инфраструктуры Украины повреждена в результате российских обстрелов. И если бы аналогичная ситуация в энергетическом секторе сложилась в другой стране, все могло бы быть еще хуже.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Foreign Policy. Он говорит, что российские баллистические ракеты — настоящая беда этой войны.

"В последнее время они использовались в основном для разрушения нашей энергетической системы. Я осмелюсь сказать, что если бы другая страна пострадала от такого масштаба энергетических разрушений, то она выглядела бы намного, гораздо хуже, чем Украина. Мы держимся, потому что многому научились. Мы устойчивы, мы знаем, что такое ставки. Но чтобы дать понять вашим зрителям, половина нашей энергетической системы повреждена, а мы все еще должны управлять страной, вести военные действия и собирать поддержку всего мира», — сказал Кулеба.

Добавим, страна-агрессор с марта 2024 начала атаковать крупнейшие и мощные объекты энергетики Украины. Из-за этого энергосистема понесла потери.

ДнепроГЭС потеряла обе электростанции. Плотина выдержала, а оборудование было разрушено, восстановление ДнепроГЭС может занять годы.

В Харькове разрушена ТЭЦ-5, восстановить ее — все равно, что строить новую. Это тоже задача на несколько лет. Змиевская ТЭС разрушена, она также находится в Харьковской области.

Повреждены все энергоблоки Бурштынской и Ладыжинской ТЭС. Также во время атаки 11 апреля россияне уничтожили Трипольскую ТЭС в Киевской области, которая обеспечивала более 50% объема электроэнергии центра Украины.