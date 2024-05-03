В Украине объявляли масштабную воздушную тревогу: все подробности (обновлено)

До отбоя тревоги гражданам советовали находиться в укрытиях.

В Украине объявляли масштабную воздушную тревогу. Была угроза применения авиационных средств поражения.

Об объявлении тревоги пресс-служба Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщила в 15:10. Там отметили, что была зафиксирована активность вражеской тактической авиации, в частности, сверхзвукового истребителя-перехватчика дальнего действия МиГ-31К. Уже в 15:35 было объявлено об отбое.

В то же время о возможном применении врагом баллистического вооружения официальные источники не сообщали. Такая информация отсутствует и в оперативных пабликах.

Карта тревог по состоянию на 15:50

Для справки: МиГ-31 может быть носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал", которые малозаметны для украинской противовоздушной обороны, в чем их основная опасность. Поэтому, когда россияне поднимают их в воздух, тревогу объявляют по всей Украине и она может быть достаточно длительной, поскольку они дозаправляют МиГ в воздухе. Подробнее о том, чем известна хваленая российская ракета "Кинжал" вы можете прочитать в материале "Телеграфа" под названием "Несбиваемая" гиперзвуковая ракета "Кинжал": почему о ней много говорят и что она может".

Напомним, около 14:00 в пятницу, 3 мая, россияне атаковали Харьков. Под удар попал частный сектор и трамвай с пассажирами Холодногорского района.