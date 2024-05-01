Росіяни знову завдали удару по Харкову та області, є приліт КАБ та жертви: що відомо

Постраждало десять будинків

У Харкові, який росіяни атакують майже щодня, пролунали вибухи. Попередньо відомо, що було зафіксовано влучання у приватну житлову будівлю.

Про це інформує мер міста Ігор Терехов. Інформація щодо постраждалих та загиблих не надходила.

"За попередньою інформацією, "приліт" стався у приватний будинок на околиці міста", — зазначив Терехов.

У загальному, пошкоджень зазнали щонайменше 10 приватних домогосподарств, повідомив міський голова Ігор Терехов. Він зазначив, що інформація щодо загиблих та постраждалих не надходила.

"Під час останнього ворожого обстрілу Харкова влучання зафіксовано в Київському районі міста", — зазначається глава Харківської ОВА. Він додає, що постраждала цивільна інфраструктура.

Київський район Харкова на мапі (обведено червоним)

Удар по селищу на Харківщині

Також під ударом росіян на Харківщині опинилось селище Золочів. Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що росіяни вдарили по автівках цивільних мешканців та будинку.

Селище Золочів на мапі (відмічено червоним)

"Сьогодні о 10:00 росіяни завдали ударів КАБами по автомобілю та приватному будинку в селищі Золочів Богодухівського району. Внаслідок обстрілу загинули цивільний чоловік та жінка, які перебували в автівці", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ще три автівки, які були поряд з місцем влучання, спалахнули. Як наслідок, постраждали 77-річний чоловік та жінка 74 років.

Раніше "Телеграф" писав, що днями росіяни обстріляли Харків балістичними ракетами. Вони вдарили зовсім поруч із медичним комплексом, у корпусах якого в цей момент перебувало понад тисячу людей — 900 пацієнтів та дві з половиною сотні персоналу.