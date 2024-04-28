У Запоріжжі пролунав потужний вибух: що відомо (фото)

У деяких районах видно, як у небо піднімається стовп диму

Під час повітряної тривоги у Запоріжжі пролунав вибух. Перед цим городяни чули дивний звук.

Про подію повідомили у соціальних мережах. Також у своєму Telegram-каналі голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров написав про вибух в області.

Варто зазначити, що раніше у Повітряних силах України попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння в областях. Усіх просили залишатися у безпечних місцях.

При цьому в пабликах повідомляють, що перед вибухом городяни чули звук, ніби швидкісний об’єкт промайнув у небі. У деяких районах згодом видно, як у небо здіймається стовп густого диму.

О 13:51 було оголошено скасування повітряної тривоги. Офіційної інформації щодо атаки поки немає.

За попередньою інформацією, містом ударили "Іскандером". Відповідну інформацію та фото публікує Telegram-канал "Повітряний простір України".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 28 квітня російські окупанти атакували Миколаївську область. Нею ворог запустили дрони. В результаті було пошкоджено будівлю готелю, який лише нещодавно відновили після атак у 2022 році.