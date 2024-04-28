В Запорожье прогремел мощный взрыв: что известно (фото)

В некоторых районах видно, как в небо поднимается столб дыма

Во время воздушной тревоги в Запорожье прогремел взрыв. Перед этим горожане слышали странный звук.

О происшествии сообщили в социальных сетях. Также в своем Telegram-канале глава Запорожской областной военной администрации Иван Фёдоров написал о взрыве в области.

Стоит отметить, что до этого в Воздушных силах Украины предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения в областях. Всех просили оставаться в безопасных местах.

При этом в пабликах сообщают, что перед взрывом горожане слышали звук, будто скоростной объект пронесся в небе. В некоторых районах впоследствии видно, как в небо поднимается столб густого дыма.

В 13:51 была объявлена отмена воздушной тревоги. Официальной информации по атаке пока нет.

По предварительной информации, по городу ударили "Искандером". Соответствующую информацию и фото публикует Telegram-канал "Повітряний простір України".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 28 апреля российские оккупанты атаковали Николаевскую область. По ней враг запустили дроны. В результате было повреждено здание отеля, который только недавно возобновили после атак в 2022 году.