В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: где прогремели взрывы (обновлено)

Граждан просят не покидать укрытия

Днем 23 апреля в части областей Украины был объявлен сигнал воздушной тревоги. Это связано с угрозой ракетного обстрела.

Как сообщают мониторинговые Telegram-каналы, российские оккупанты запустили баллистику. В связи с этим, всех, чья область стала красной на карте тревог, просят находиться в укрытиях.

"С Крыма работают комплексы С-400. Над Днепром вражеский разведывательный БПЛА корректирует вероятные удары. Будьте в укрытиях!", — говорится в сообщении.

Отметим, что по данным мониторинговых каналов, взрывы уже прогремели в Днепре, а также в Запорожье. Отмечается, что Днепр был под обстрелом баллистики.

13:16 Начался отбой воздушной тревоги по областям.

13:12 В Харьковской области прогремел взрыв. Зафиксировано падение КАБ.

13:11 Запущены КАБ курсом на Липцы, возможно, на Харьков.

13:10 "Локационно чисто", — пишут мониторинговые паблики. Однако для "красных" областей остается угроза.

13:07 Зафиксированы повторные выходы баллистики на Днепр

12:40 Было сообщено, что оккупанты запустили беспилотные летательные аппараты. В сети пишут, что один из них был над Запорожьем.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 23 апреля российские оккупанты атаковали Одессу. В результате обстрела пострадали жилые дома. Утром стало известно, что количество пострадавших возросло до девяти человек. Спасатели показали фотографии последствий.