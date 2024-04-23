Над городом поднялся столб дыма: в Днепре прогремели взрывы, что известно (фото)

Предварительно город был под баллистическим огнем

В Днепре во вторник, 23 апреля, днем раздались мощные взрывы. Мониторинговые чаты сообщали об угрозе применения баллистического вооружения.

За несколько минут до взрывов была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа".

"Баллистика. Возможны повторные пуски с юга", — пишут мониторы.

UPD: В 13:22 сообщили об отбое воздушной тревоги.

В сети уже публикуют кадры последствий удара. Также сообщалось о повторных пусках ракет в сторону Днепра.

Днепряне сообщают, что в пригороде после взрыва видно задымление. Произошел пожар.

В 12:50 раздался второй взрыв в Днепре. Звук которого уже опубликовали в сети.

Мониторы сообщают об удачной работе ПВО в Днепре, о чем свидетельствует видео с обломками ракеты.

Также взрывы прогремели и в Запорожье, пишут местные чаты. Предварительно город был под баллистическим огнем.

Ранее "Телеграф" писал, что в полиции показали последствия удара россиян по телевышке в Харькове.