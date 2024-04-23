Над містом здійнявся стовп диму: у Дніпрі пролунали вибухи, що відомо (фото)

Попередньо місто було під балістичним вогнем

У Дніпрі у вівторок, 23 квітня, вдень пролунали потужні вибухи. Моніторингові чати повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння.

За кілька хвилин до вибухів було оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє кореспондент "Телеграфу".

"Балістика. Можливі повторні пуски з півдня", — пишуть монітори.

У мережі вже публікують кадри наслідків удару. Також повідомлялось про повторні пуски ракет у бік Дніпра.

UPD: О 13:22 повідомили про відбій повітряної тривоги.

Дніпряни повідомляють, що у передмісті після вибуху видно задимлення. Сталася пожежа.

О 12:50 пролунав другий вибух у Дніпрі. Звук якого вже опублікували у мережі.

Монітори повідомляють про вдалу роботу ППО у Дніпрі, про що свідчить відео з уламками ракети.

Також вибухи пролунали і у Запоріжжі, пишуть місцеві чати. Попередньо місто було під балістичним вогнем.

Раніше "Телеграф" писав, що у поліції показали наслідки удару росіян по телевежі в Харкові.