В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу: де пролунали вибухи (оновлено)

Громадян просять не залишати укриття

Вдень 23 квітня у частині областей України було оголошено сигнал повітряної тривоги. Це пов'язано з загрозою ракетного обстрілу.

Як повідомляють моніторингові Telegram-канали, російські окупанти запустили балістику. У зв’язку з цим усіх, чия область стала червоною на карті тривог, просять перебувати в укриттях.

"З Криму працюють комплекси С-400. Над Дніпром ворожий розвідувальний БПЛА коригує ймовірні удари. Будьте в укриттях!", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що за даними моніторингових каналів, вибухи вже пролунали у Дніпрі, а також у Запоріжжі. Зазначається, що Дніпро було під обстрілом балістики.

13:16 Почався відбій повітряної тривоги областями.

13:12 На Харківщині пролунав вибух. Зафіксовано падіння КАБ.

13:11 Запущено КАБ курсом на Липці, можливо, на Харків.

13:10 "Локаційно чисто", — пишуть моніторингові пабліки. Однак для "червоних" областей залишається загроза.

13:07 Зафіксовано повторні виходи балістики на Дніпро

12:40 Було повідомлено, що окупанти запустили безпілотні літальні апарати. У мережі пишуть, що один із них був над Запоріжжям.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 23 квітня російські окупанти атакували Одесу. Внаслідок обстрілу постраждали житлові будинки. Вранці стало відомо, що кількість постраждалих зросла до дев’яти осіб. Рятувальники показали світлини наслідків.