Росіяни знову атакували Харків: зруйновано будинки, під завалами люди, є жертва

Ворог нещадно б’є по місту

Близько 14:00 у п’ятницю, 3 травня, росіяни атакували Харків. Під удар потрапив приватний сектор та трамвай із пасажирами у Холодногірському районі.

"Попередньо приліт у Холодногірському районі міста у зону житлової забудови. Щодо постраждалих — інформація уточнюється. Відомо, що ушкоджень зазнав трамвай з пасажирами", — повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Він додав, що ворог ударив по приватному сектору Харкова, зруйновано кілька будинків, під завалами перебувають люди. Продовжується пошуково-рятувальна операція. Незабаром він повідомив, що є попередня інформація про одну загиблу жінку пенсійного віку і ще одного постраждалого.

Як уточнив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, за попередньою інформацією росіяни вдарили по Харкову коригованою авіабомбою (КАБ). Зруйновано приватні будинки.

"У Харкові внаслідок ударів окупантів загинула жінка. 78-річний чоловік отримав гостру реакцію на стрес. Зруйновані щонайменше два приватні будинки. Ліквідація наслідків триває", — додав він.

О 14:28 у Повітряних силах України попередили, що ворог здійснив повторний пуск КАБ у напрямку Харкова.

Крім того, о 12:08 окупанти вдарили по Чугуєву на Харківщині. Пошкоджено громадянську інфраструктуру. Йде ліквідація наслідків профільними службами.

Як повідомляв "Телеграф", 1 травня росіяни також вдарили по Харкову. Постраждав житловий будинок на околиці міста.