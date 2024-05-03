"Швидка операція": Скібіцький пояснив, чому росіяни не зможуть взяти Харків та Суми

Сил у росіян вистачить хіба що на спробу наступу – зараз вже не 2022 рік

Росіяни можуть готувати наступальні дії в районі Харківської та Сумської областей. Але є нюанс: в них замало сил навіть для наступу, не кажучи вже про захоплення великих обласних центрів – хоча, зрозуміло, захопити Харків або Суми терористам дуже хочеться.

Про це сказав у інтерв'ю виданню The Economist представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький. Він зазначив, що спроби наступу росіян на північному сході залежать від того, наскільки міцною виявиться оборона України на Донбасі.

Загалом росіяни зараз мають на фронті не менше 514 тисяч голів особового складу окупаційних військ – це більше, ніж вважають в НАТО, де оцінили російське угруповання у 470 тисяч одиниць. Зокрема на кордоні з Україною в районі тимчасово контрольованої російським терористичним режимом Бєлгородської області перебуває до 35 тисяч одиниць особового складу російських терористів.

Росіяни планують наростити це угруповання до 70 тисяч голів. Також у центральній Росії поспіхом формують так звану "резервну дивізію" – це ще 15-20 тисяч голів особового складу, яких можуть приєднати то бєлгородського угруповання. Проте цього вистачить хіба що для наступу, оскільки такими силами взяти великий обласний центр неможливо – зараз не 2022 рік. Максимум, на що вистачить терористів – спроба заходу в ці області.

"Швидка операція, щоб увійти та вийти — можливо. Але операція з захоплення Харкова чи навіть Сум — це зовсім іншого порядку. Росіяни це знають. І ми це знаємо", – підсумував Скібіцький.

Нагадаємо, військовий аналітик Дмитро Снєгирьов заявив, що ситуація, яка розгортається зараз у Сумській області, є результатом вдалої інформаційно-психологічної операції з боку Росії. Таким чином росіяни намагаються відтягти наші сили оборони з найгарячіших напрямків для укріплення північних областей.

Російські терористи можуть перекинути дві дивізії із Запорізької в Донецьку область, щоб посилити свої поточні наступальні операції. В теорії, це дозволить російським військам тримати ініціативу та наступати до моменту, поки Збройні сили України не отримають повноцінну допомогу від США.