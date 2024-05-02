Росіяни можуть кинути дві дивізії на один з напрямків: в ISW пояснили ризики

Є кілька районів, у яких поява двох нових дивізій може зіграти росіянам на користь

Російські терористи можуть перекинути дві дивізії із Запорізької в Донецьку область, щоб посилити свої поточні наступальні операції. В теорії, це дозволить російським військам тримати ініціативу та наступати до моменту, поки Збройні сили України не отримають повноцінну допомогу від США.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW) у звіті за 1 травня. Мова йде про можливість перекидання 76-й та 7-ї російських десантно-штурмових дивізій з району населеного пункту Роботине у Запорізькій області.

Обидві дивізії не мають успіхів у спробах наступу на Роботине та зазначають втрат. Перекидання цих дивізій на Донецький напрямок може дозволити росіянам використати "вікно" між оголошенням допомоги від США та прибуттям її до ЗСУ у повному обсязі. Зараз терористи намагаються наступати на двох напрямках – розвивати тактичне просування від Авдіївки та захопити Часів Яр: дві дивізії десантників можуть посилити виснажені російські підрозділи Центрального військового округу (ЦВО) та "1-го армійського корпусу" терористичної організації "ДНР".

"Російські війська створили менш згуртоване угруповання сил на Бахмутському напрямку, яке, зокрема, складається з елементів кількох дивізій та повітряно-десантних бригад. Передислокація елементів 76-ї та 7-ї дивізій у цей район, могла б посилити наступальну операцію з захоплення Часів Яру, що триває", – пишуть аналітики.

Також припускається, що дивізії можуть перекинути на лінію Куп'янськ-Сватове-Кремінна, де терористи відновили спроби наступу. Проте там вони також не мають вагомих успіхів, що може підштовхнути генералів до перекидання двох десантних дивізій.

"ISW не дає оцінки того, який район є найбільш вірогідним для передислокації сил повітряно-десантних військ, якщо така передислокація взагалі може відбутися. Інститут продовжить відстежувати повідомлення про можливу передислокацію частин 76-ї та 7-ї дивізій, оскільки це становить істотний ризик для здатності ЗСУ сповільнити російські наступальні операції на сході України в найближчі тижні перед прибуттям американської допомоги у сфері безпеки", – резюмували у звіті.

Раніше "Телеграф" писав, що російським терористам дійсно поставили завдання взяти Часів Яр на Донеччині до 9 травня, щоб зробити російському диктатору Володимиру Путіну своєрідний подарунок. А Володимир Зеленський каже, що Україна готується до того, щоб відбивати наступ терористів та далі захищати Часів Яр.

Ситуація на фронті загострюється, а російські окупанти кинули у бій додаткові сили на низці напрямків на сході та півдні України. Зокрема йдеться про ділянку фронту на захід від Авдіївки та Мар’їнки.