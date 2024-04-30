Росіяни обирають напрямок для наступу: в ISW сказали, якими можуть бути варіанти

Втім, поки що залишається незрозумілим, де російські терористи будуть наступати

Українські війська змогли стабілізувати позиції на Авдіївському напрямку. Через це російські генерали стали перед дилемою, який напрямок їм обирати для подальшого наступу.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті за 29 квітня. Зазначається, що для росіян на цьому напрямку зараз доступно тільки два варіанти ведення наступальних дій.

Один з них – це наступ на захід, щоб врешті-решт вийти до однієї зі своїх заявлений оперативних цілей – Покровська. Інший варіант – спробувати просуватися на північ; в теорії це може дати їм можливість провести додаткові наступальні операції навколо Часів Яру, щоб оточити місто.

Втім, поки що залишається незрозумілим, де російські терористи будуть наступати. Обидва варіанти мають для них свої тактичні плюси, але на обох можливих напрямках наступу росіянам доведеться долати серйозну оборону.

Раніше "Телеграф" писав, що російським терористам дійсно поставили завдання взяти Часів Яр на Донеччині до 9 травня, щоб зробити російському диктатору Володимиру Путіну своєрідний подарунок. А Володимир Зеленський каже, що Україна готується до того, щоб відбивати наступ терористів та далі захищати Часів Яр.

Ситуація на фронті загострюється, а російські окупанти кинули у бій додаткові сили на низці напрямків на сході та півдні України. Зокрема йдеться про ділянку фронту на захід від Авдіївки та Мар’їнки.