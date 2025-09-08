Позиція уряду США щодо американських добровольців недвозначна — їм не надають допомоги та не турбуються про поранених

Кілька тисяч американських громадян воюють на боці України проти російських окупантів. Щонайменше 92 з них вже віддали життя у боях за українську свободу та незалежність. В Україні шанують цих людей, водночас уряд США зайняв боягузливу позицію, та не надає добровольцям жодної допомоги.

Про це повідомляє американське видання The New York Times. Зазначається, що з початку війни прибували люди, які планували воювати проти росіян на боці України. З роками потік добровольців значно зменшився, але не припинився.

"Незалежні оцінки кількості американців, які стали добровольцями з 2022 року, сильно варіювалися, від понад 1000 до кількох тисяч. Українські військові не публікують жодних даних", — пише видання.

Зазначається, що багато добровольців приходять, оскільки в них сильне почуття справедливості. Інші хочуть заробити грошей, є й такі, які ховаються від закону, або не бачать життя без участі у бойових діях — останніх багато серед ветеранів американської армії, які не застали Ірак та Афганістан.

При цьому десятки громадян США віддали життя за Україну. Юрій Горпинич, український історик та керівник експозиції про іноземних бійців, яка проводиться в Музеї історії України у Другій світовій війні, сказав, що не менше 92 американців вже загинули у боях проти російських окупантів.

Позиція уряду США щодо цих добровольців є ганебною та боягузливою: адміністрація Дональда Трампа рішуче уникає будь-яких натяків на те, що американські добровольці воюють на боці України. Уряд не надає жодної підтримки живим добровольцям та не турбується про поранених та мертвих. Некомерційна організація R.T. Weatherman Foundation допомагає пораненим американцям у лавах Збройних сил України, а також повертає останки загиблих до США та займається пошуком зниклих безвісти. Білий дім та Конгрес не роблять майже нічого.

Зазначимо, нещодавно стало відомо, що внаслідок російської атаки на академію Сухопутних військ 29 липня могли загинути іноземці. Вони перебували у їдальні навчального закладу під час удару. Постраждали новобранці зі Сполучених Штатів, Колумбії, Тайваню, Данії та деяких інших країн.

Загалом, після початку російського вторгнення в Україну прибула величезна кількість громадян інших країн, щоби приєднатися до Сил оборони. Зараз у ЗСУ є вихідці з 72 країн світу, з яких близько 40% це представники країн Південної Америки.