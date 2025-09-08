Позиция правительства США по отношению к американским добровольцам недвусмысленна — им не оказывают помощи и не беспокоятся о раненых

Несколько тысяч американских граждан воюют на стороне Украины против российских окупантов. По меньшей мере, 92 из них уже отдали жизнь в боях за украинскую свободу и независимость. В Украине уважают этих людей, в то же время правительство США заняло трусливую позицию и не оказывает добровольцам никакой помощи.

Об этом сообщает американское издание The New York Times. С начала войны прибывали люди, которые планировали воевать против россиян на стороне Украины. С годами поток добровольцев значительно снизился, но не прекратился.

"Независимые оценки количества американцев, ставших добровольцами с 2022 года, сильно варьировались от более чем 1000 до нескольких тысяч. Украинские военные не публикуют никаких данных", — пишет издание.

Отмечается, что многие добровольцы приходят, поскольку у них сильно чувство справедливости. Другие хотят заработать денег, есть и такие, которые скрываются от закона или не видят жизни без участия в боевых действиях — последних много среди ветеранов американской армии, которые не застали Ирак и Афганистан.

При этом десятки граждан США отдали жизнь за Украину. Юрий Горпинич, украинский историк и руководитель экспозиции об иностранных бойцах, проводимой в Музее истории Украины во Второй мировой войне, сказал, что не менее 92 американцев уже погибли в боях против российских оккупантов.

Позиция правительства США относительно этих добровольцев позорна и труслива: администрация Дональда Трампа решительно избегает любых намеков на то, что американские добровольцы воюют на стороне Украины. Правительство не оказывает поддержки живым добровольцам и не беспокоится о раненых и мертвых. Некоммерческая организация RT Weatherman Foundation помогает раненым американцам в рядах Вооруженных сил Украины, а также возвращает останки погибших в США и занимается поиском пропавших без вести. Белый дом и Конгресс не делают ничего.

Отметим, недавно стало известно, что в результате российской атаки на академию Сухопутных войск 29 июля могли погибнуть иностранцы. Они находились в столовой учебного заведения при ударе. Пострадали новобранцы из Соединенных Штатов, Колумбии, Тайваня, Дании и других стран.

В целом после начала российского вторжения в Украину прибыло огромное количество граждан других стран, чтобы присоединиться к Силам обороны. Сейчас в ВСУ есть выходцы из 72 стран мира, из которых около 40% – это представители стран Южной Америки.