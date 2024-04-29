Часів Яр стане поштовхом для подальшої окупації: офіцер ЗСУ про наслідки можливої втрати міста

Зайнявши цю висоту противник зможе працювати і не зупиниться

Росіянам не дуже цікаво тримати населений пункт Іванівське, що на Донеччині, адже це низина. Для окупантів це просто ще один шлях, аби вийти на рубіж Часового Яру.

Про це заявив офіцер ЗСУ, колишній командир штурмової роти штурмового батальйону Михайло Онуфер в інтерв'ю УП. Його запитали, наскільки критичною буде втрата Часового Яру для краматорської агломерації, тобто усіх міст від Костянтинівки до Слов'янська, адже ці прифронтові міста щільно наповнені цивільними.

Онуфер каже, що зайнявши цю висоту противник зможе працювати. Окупанти підтягнуть поближче свої зенітні комплекси, зможуть замаскувати техніку між будинків.

Часів Яр на Донеччині

"Там же висотна забудова, а ми навпаки будемо змушені відтягнути свої вогневі засоби. Часів Яр стане для них вихідним рубежем для наступу на Костянтинівку", — каже він.

До того ж, за словами офіцера ЗСУ, втрата будь-якого населеного пункту – це наші загиблі військові. "Усе, що ми втрачаємо, нам потрібно буде відвойовувати, а це набагато важче – при штурмах втрати вищі", вважає Онуфер.

Він також додав, що противник дуже швидко закопується, проводить інженерне обладнання позицій. І наші захисники теж цьому навчались, бо у 2022 це була найбільша проблема: хлопці сідали в ямку під дерево.

"А росіянина на ніч залиш, то він нору, тунель на три кімнати вириє. Вони звикли до важких умов праці, до роботи лопатою – це їм у плюс", — підкреслив Онуфер.

У підсумку він додав, якщо ми втратимо Часів Яр, то росіяни і на цьому не зупиняться. Будуть чергові польові бої (дорогою до Костянтинівки), позиційна війна від села до села. І нам буде дуже важко закріпитися в селах, бо тут немає капітальних споруд, немає "Азовсталі", заводів, де можна довго тримати оборону.

Раніше "Телеграф" писав, що російським терористам дійсно поставили завдання взяти Часів Яр на Донеччині до 9 травня, щоб зробити російському диктатору Володимиру Путіну своєрідний подарунок. А Володимир Зеленський каже, що Україна готується до того, щоб відбивати наступ терористів та далі захищати Часів Яр.