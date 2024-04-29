Часов Яр станет толчком для дальнейшей оккупации: офицер ВСУ о последствиях возможной потери города

Заняв эту высоту противник сможет работать и не остановливаться

Россиянам не очень интересно держать населенный пункт Ивановское на Донетчине, ведь это низменность. Для оккупантов это просто еще один путь, чтобы выйти на рубеж Часового Яра.

Об этом заявил офицер ВСУ, бывший командир штурмовой роты штурмового батальона Михаил Онуфер в интервью УП. Его спросили, насколько критична будет потеря Часового Яра для краматорской агломерации, то есть всех городов от Константиновки до Славянска, ведь эти прифронтовые города плотно наполнены гражданскими.

Онуфер говорит, что, заняв эту высоту, противник сможет работать. оккупанты подтянут поближе свои зенитные комплексы, смогут замаскировать технику между домами.

Часов Яр в Донецкой области

"Там же высотная застройка, а мы наоборот будем вынуждены оттянуть свои огневые средства. Часов Яр станет для них исходным рубежом для наступления на Константиновку ", — говорит он.

К тому же, по словам офицера ВСУ, потеря любого населенного пункта – наши погибшие военные. "Все, что мы теряем, нам нужно будет отвоевывать, а это гораздо труднее – при штурмах потери выше", считает Онуфер.

Он также добавил, что противник очень быстро закапывается, производит инженерное оборудование позиций. И наши защитники тоже этому учились, потому что в 2022 году это была самая большая проблема: ребята садились в ямку под дерево.

"А россиянина на ночь оставь, он нору, тоннель на три комнаты выроет. Они привыкли к тяжелым условиям труда, к работе лопатой – это им в плюс", — подчеркнул Онуфер.

В итоге он добавил, если мы потеряем Часов Яр, то россияне и на этом не остановятся. Будут очередные полевые бои (по дороге в Константиновку), позиционная война от села к селу. И нам будет очень тяжело закрепиться в селах, потому что здесь нет капитальных сооружений, нет "Азовстали", заводов, где можно долго держать оборону.

Ранее "Телеграф" писал, что российским террористам действительно поставили задачу взять Часов Яр в Донецкой области до 9 мая, чтобы сделать российскому диктатору Владимиру Путину своеобразный подарок. Владимир Зеленский говорит, что Украина готовится к тому, чтобы отражать наступление террористов и дальше защищать Часов Яр.