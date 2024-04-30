Россияне выбирают направление для наступления: в ISW сказали, какими могут быть варианты

Впрочем, пока остается непонятным, где российские террористы будут наступать.

Украинские войска смогли стабилизировать позиции на Авдеевском направлении. Поэтому российские генералы стали перед дилеммой, какое направление им выбирать для дальнейшего наступления.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW) в своем отчете за 29 апреля. Отмечается, что для россиян на этом направлении сейчас доступны только два варианта ведения наступательных действий.

Один из них – это наступление на запад, чтобы наконец выйти на одну из своих заявлений оперативных целей – Покровск. Другой вариант – попытаться продвигаться на север; в теории это может дать им возможность провести дополнительные наступательные операции вокруг Часов Яра, чтобы окружить город.

Впрочем, пока остается неясным, где российские террористы будут наступать. Оба варианта имеют для них свои тактические плюсы, но на обоих возможных направлениях наступления россиянам придется преодолевать серьезную оборону.

Ранее "Телеграф" писал, что русским террористам вправду поставили задачку взять Часов Яр в Донецкой области до 9 мая, чтоб сделать российскому диктатору Владимиру Путину своеобразный подарок. Владимир Зеленский говорит, что Украина готовится к тому, чтобы отражать наступление террористов и дальше защищать Часов Яр.

Ситуация на фронте обостряется, а российские оккупанты бросили в бой дополнительные силы на ряде направлений на востоке и юге Украины. В частности, речь идет об участке фронта к западу от Авдеевки и Марьинки.