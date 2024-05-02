Россияне могут перебросить две дивизии на одно из направлений: в ISW объяснили риски

Есть несколько районов, в которых появление двух новых дивизий может сыграть россиянам в пользу

Российские террористы могут перебросить две дивизии из Запорожской в Донецкую область, чтобы усилить свои текущие наступательные операции. В теории это позволит российским войскам держать инициативу и наступать до того момента, пока Вооруженные силы Украины не получат полноценную помощь от США.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW) в отчете за 1 мая. Речь идет о возможности переброски 76-й и 7-й российских десантно-штурмовых дивизий из района населенного пункта Роботино в Запорожской области.

Обе дивизии не имеют успехов в попытках наступления на Роботино и несут потери. Переброска этих дивизий на Донецкое направление может позволить россиянам использовать "окно" между объявлением помощи от США и прибытием ее к ВСУ в полном объеме. Сейчас террористы пытаются наступать на двух направлениях – развивать тактическое продвижение от Авдеевки и захватить Часов Яр: две дивизии десантников могут усилить истощенные российские подразделения Центрального военного округа (ЦПО) и "1-й армейский корпус" террористической организации "ДНР".

"Российские войска создали менее сплоченную группировку сил на Бахмутском направлении, которая, в частности, состоит из элементов нескольких дивизий и воздушно-десантных бригад. Передислокация элементов 76-й и 7-й дивизий в этот район могла бы усилить продолжающуюся наступательную операцию по захвату Часов Яра", – пишут аналитики.

Также предполагается, что дивизии могут перебросить на линию Купянск-Сватово-Кременная, где террористы возобновили попытки наступления. Однако там они также не имеют значительных успехов, что может подтолкнуть генералов к переброске двух десантных дивизий.

"ISW не дает оценки того, какой район наиболее вероятен для передислокации сил воздушно-десантных войск, если такая передислокация вообще может состояться. Институт продолжит отслеживать сообщения о возможной передислокации частей 76-й и 7-й дивизий, поскольку это представляет существенный риск для способности ВСУ замедлить российские наступательные операции на востоке Украины в ближайшие недели до прибытия американской помощи в сфере безопасности", – резюмировали в отчете.

Ранее "Телеграф" писал, что российским террористам действительно поставили задачу взять Часов Яр в Донецкой области до 9 мая, чтобы сделать российскому диктатору Владимиру Путину своеобразный подарок. А Владимир Зеленский говорит, что Украина готовится к тому, чтобы отражать наступление террористов и защищать Часов Яр.

Ситуация на фронте обостряется, а российские оккупанты бросили в бой дополнительные силы на ряде направлений на востоке и юге Украины. В частности, речь идет об участке фронта к западу от Авдеевки и Марьинки.