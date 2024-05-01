Враг давит по всему фронту, ВСУ отбиваются: где идут самые активные бои (карта)

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 12-и районах сосредоточения оккупантов

Идет 798-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, за сутки 30 апреля на фронте произошло 122 боевых столкновения. Враг давит по всей линии фронта.

На Купянском направлении наши воины отразили 6 атак россиян. Это произошло в районах населенных пунктов Берестово, восточнее Копанки Харьковской области; Стельмаховка Луганской области, сообщает Генштаб ВСУ.

Купянское направление на карте deepstate

На Лиманском направлении украинские защитники отразили 21 атаку. Враг атаковал в районах Новоегоровки, Грековки, Макеевки, Невского, Серебрянского лесничества на Луганщине и Тернов в Донецкой области.

Лиманское направление на карте deepstate

На Бахмутском направлении украинские воины отразили 33 атаки. Бои шли в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Раздолевка, Спорное, Новый, Клещиевка, Андреевка и Часов Яр Донецкой области.

Бахмутское направление на карте deepstate

На Авдеевском направлении было отражено 33 атаки врага. Он наступал в районах населенных пунктов Архангельское, Керамик, Сокол, Уманское, Семеновка, Яснобродовка и Нетайлово Донецкой области.

Авдеевское направление на карте deepstate

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Прасковьевка и Урожайное Донецкой области. За сутки 30 апреля россияне 18 раз пытались прорвать оборону наших войск.

Новопавловское направление на карте deepstate

На Ореховском направлении враг 5 раз атаковал позиции наших защитников. Это произошло районах Старомайорского Донецкой области; Работиного и юго-западнее Белогорья Запорожской области.

Ореховское направление на карте deepstate

На Херсонском направлении оккупанты продолжают пытаться выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. За сутки 30 апреля, они совершили 2 безуспешные атаки на позиции наших войск.

По данным Генштаба, за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районах сосредоточения оккупантов. Кроме того, подразделения ракетных войск ударили по району сосредоточения личного состава и зенитно-ракетному комплексу россиян.

Как сообщал "Телеграф", военный и политический аналитик, ветеран АТО Евгений Дикий считает, что оккупанты попытаются захватить город Покровск Донецкой области. Из прифронтового населенного пункта он станет зоной боевых действий.