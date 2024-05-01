Ворог тисне по всьому фронту, ЗСУ відбиваються: де йдуть найактивніші бої (карта)
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Минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження окупантів
Триває 798-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, за добу 30 квітня на фронті сталося 122 бойові сутички. Ворог тисне по всій лінії фронту.
На Куп’янському напрямі наші воїни відбили шість атак росіян. Це сталося в районах населених пунктів Берестове, на схід від Копанки Харківської області; Стельмахівки Луганської області, повідомляє Генштаб ЗСУ.
На Лиманському напрямку українські захисники відбили 21 атаку. Ворог атакував у районах Новоєгорівки, Греківки, Макіївки, Невського, Серебрянського лісництва на Луганщині та Тернів у Донецькій області.
На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 33 атаки. Бої точилися в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’яне, Роздолівка, Спірне, Новий, Кліщіївка, Андріївка та Часів Яр Донецької області.
На Авдіївському напрямку було відбито 33 атаки ворога. Він наступав у районах населених пунктів Архангельське, Керамік, Сокіл, Уманське, Семенівка, Яснобродівка та Нетайлове Донецької області.
На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Парасковіївка та Урожайне Донецької області. За добу, 30 квітня, росіяни 18 разів намагалися прорвати оборону наших військ.
На Оріхівському напрямку ворог 5 разів атакував позиції наших захисників. Це сталося в районах Старомайорського Донецької області; Роботина та південно-західніше Білогір’я Запорізької області.
На Херсонському напрямку окупанти продовжують намагатися вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. За добу 30 квітня, вони здійснили 2 невдалі атаки на позиції наших військ.
За даними Генштабу, минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження окупантів. Крім того, підрозділи ракетних військ вдарили по району зосередження особового складу та зенітно-ракетного комплексу росіян.
Як повідомляв "Телеграф", військовий та політичний аналітик, ветеран АТО Євген Дикий вважає, що окупанти спробують захопити місто Покровськ Донецької області. З прифронтового населеного пункту він стане зоною бойових дій.